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4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm

4 haneli numaralar daha çok GSM Operatörleri ve özel servislere ait numaralardır ve özellikle General Mobile ile Samsung marka Android telefonlarda 4 haneli numaralara mesaj gönderme sorunu ile karşılaşılmaktadır. Çevrenizde de 4 haneli numaralara sms atamıyorum, 4 haneli numaralara mesaj atamıyorum şeklinde şikayetler duymanız oldukça olasıdır. Android 5 ve sonrasında bu sorunun yaşanıldığına henüz rastlamadım. 4 haneli numaralara sms gönderme sorunu telefonunuzda 4 haneli bir numaraya mesaj gönderirken Mesajlar uygulamasının bu işlem sonucu ücrete tabi tutula bileceğinizi ilettiği uyarıya Hayır ya da İzin verme cevabına dokunulmasından kaynaklanıyor. Daha sonra 4 haneli bir numaraya mesaj göndermeniz gerektiğinde sorun yaşıyor ve internette 4 haneli numaralara mesaj gönderemiyorum şeklinde aramalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. 4 haneli numaralara mesaj gönderememe sorununu çözmek çokta zor değil. telefonunuzda Mesajlar uygulamasına Uygulama yöneticisinden erişerek 4 haneli numaralar için izin vermeniz yeterli oluyor.

4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm adımları

4 haneli numaralara sms gönderme sorunu çözümü için öncelikle telefonuzun Ayarlar yazısına dokunarak telefon ayarlarına ulaşın,

4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm işlemleri

Açılan sayfa da Genel ya da Daha Fazla yazısına dokunarak altında açılan alanda Uygulamalar ya da Uygulama Yöneticisi‘ne dokunun,

4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm nasıl

Uygulamalar ekranı açıldığında HEPSİ başlığına dokunarak altında açılan seçimlerde Mesajlar ya da Mesajlaşma‘yı bulup dokunun,

4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm resimli anlatım

Mesajlaşma ya da Mesajlar‘a dokunarak Mesaj ayarlarına girdiniz, 4 haneli numaralara mesaj gönderememe sorunu bu ekranda Premium SMS Gönder ya da Ücretli SMS Servisleri ayarının Hiç bir zaman izin verme olarak ayarlanmasından kaynaklıdır. Bu ayara dokunun,

4 haneli numaralara mesaj gönderme sorununa çözüm anlatımı

Hiç bir zaman izin verme ayarını Daima izin ver olarak değiştirin ve telefonunuzu yeniden başlatın. Artık 4 haneli numaralara mesaj atamıyorum demeyeceksiniz.