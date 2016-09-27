Blazer navigasyon özellikleri ve fiyatı
Blazer navigasyon özellikleri nedir,blazer navigasyon nasıl kullanılır,blazer navigasyon hangi araçlarla uyumludur,blazer navigasyon içerisinde hangi haritalar vardır
Blazer navigasyon özellikleri ve fiyatı
Bu yazımızda size 5.0 inç GPS blazer Navigasyon Sisteminin genel özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz.
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- 81 il, 950 ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Üç boyutlu yapılar
- Sesli yol tarifi
- Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme
- Hız limitlerini gösterebilme ve sesli uyarı
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler
- Adres defteri
- Kestirme veya ana yollardan gitme tercihine bağlı farklı rota çizebilme
- Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
- Rotayı Simülasyon yapabilme
- Pusula ve GPS konum bilgileri
- GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
- Kalan mesafe, tahmini varış süresi vb bilgileri görebilme
- Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme
Cihaz Özellikleri:
- 10 inç Dokunmatik TFT LCD ekran
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın FM radyosundan duyabilme
- İnce tasarım
- Rubber kaplama ile kullanıma bağlı oluşabilecek çiziklere karşı %100 koruma ve şık görüntü
- 500 MHz Sirf Star Atlas V işlemci
- 4 GB Dahili Hafıza
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
- Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
- 7V/ 1600 mAh Şarj edilebilir pil ile 3,5 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı