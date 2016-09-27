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Blazer navigasyon özellikleri nedir,blazer navigasyon nasıl kullanılır,blazer navigasyon hangi araçlarla uyumludur,blazer navigasyon içerisinde hangi haritalar vardır

Blazer navigasyon özellikleri ve fiyatı

Bu yazımızda size 5.0 inç GPS blazer Navigasyon Sisteminin genel özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Harita ve Yazılım Özellikleri:

81 il, 950 ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası

Üç boyutlu yapılar

Sesli yol tarifi

Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme

Hız limitlerini gösterebilme ve sesli uyarı

Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama

Gece ve gündüz ekran sürüş modları

Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler

Adres defteri

Kestirme veya ana yollardan gitme tercihine bağlı farklı rota çizebilme

Yaya ve araba navigasyon kullanım modları

Rotayı Simülasyon yapabilme

Pusula ve GPS konum bilgileri

GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme

Kalan mesafe, tahmini varış süresi vb bilgileri görebilme

Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme

Cihaz Özellikleri: