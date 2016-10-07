Candy crash sınırsız can ve sınırsız hamle hile 5 - 1 OY

candy crash da sınırsız can nasıl alabilirim,candy crash da sınırsız hamle hilesini nasıl kullanırım,candy crash da saati geri alınca hile aktif olurmu

Candy crash sınırsız can ve sınırsız hamle hile

Facebook tarafından kullanıcılarına oynamaları için açılan en popülerler arasında olan candy crash oyununu bilmeyen yada oynamayan yoktur diyebiliriz. Candy crash oynarken en büyük problem oyunda oynama hakkınız bitmesi ve facebook üzerinden başka oyunculara istek göndererek yeniden oyuna başlamak. Bu oyunda herkes tarafından bilinen en büyük hile oyunu oynadığınız cihazın tarih ve saatini değiştirmektir. Telefonunuzun yada tabletiniz tarih yada saatini değiştirdiğiniz de oyunu oynamaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durum telefonunuzdan internete bağlanırken yada kullanırken sorunlara neden olabilir. Oyunda başka bir hile ise sınırsız hamle ve sınırsız can hilesidir. Yine bu hileleri aktif ederek sınırsız oynayabilir ve oyundaki tüm bölümleri görebilirsiniz.

Sınırsız can ve sınırsız hileyi aktif edebilmeniz için internet üzerinden candy crash hileli apk dosyası indirip oyunu buradan açtığınız zaman da hileli oynayabilirsiniz. Yada bilgisayarınızdaki mozilla tarayıcısından cheat engine programını indirip buradan da hileyi aktif ederek kullanabilirsiniz.Bu programı kullanmak için de oyunu açın daha sonra hileyi açın ve ilk tarayıcıyı seçin ve özellikler enable yaparak hileyi aktif duruma getirip sınırsız hamle ve sınırsız can ile oyunun tüm bölümlerini geçip daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.