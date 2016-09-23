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çin malı cihazların internet ayarı nasıl yapılır,çin malı tabletimden internete nasıl bağlanırım,çim malı çift sim kartlı telefonlardan internete bağlanılır mı

Çin malı telefon ve tabletlerin internet ayarı

Çin malı cihazların içerisinde android işletim sistemi var gibi görünse de çoğu telefon windows tabanlıdır. Bu cihazlardan internete girebilmek için android yada ios cihazlarda olduğu gibi otomatik ayar yapılmıyor. Bunun için çin malı telefon yada tabletinizin internet ayarını manuel olarak elle yapılması gerekiyor. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak vodafone, turkcell ve turk telekom servis sağlayıcılarının internet ayarlarını yapabilirsiniz.

“TURKCELL MOBİL GPRS WAP AYARLARI”

Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,

Hesap Adı : TURKCELL GPRS WAP

APN : wap

Kullanıcı Adı : gprs

Şifre : gprs

Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..

Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.

Profil Adı : TURKCELL GPRS WAP

Ana Sayfa : http://www.google.com/

Veri Hesabı : GPRS e girip TURKCELL GPRS WAP ı seçin.

Bağlantı Tipi : http ı seçin ,proxy kullan ewet

İp Adresi : 212.252.234.168 port:8080

Güvenlik : Kapalı seçip geri diyerek çıkın.

Kullanıcı Adı : gprs

Şifre : gprs

“VODAFONE MOBİL GPRS WAP AYARLARI”

Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,

Hesap Adı : Vodafone live

APN : vflive

Kullanıcı Adı : vodafone

Şifre : vodafone

Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..

Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.

Profil Adı : Vodafone live

Ana Sayfa : http://www.google.com/

Veri Hesabı : GPRS e girip Vodafone live ı seçin.

Bağlantı Tipi : WAP ı seçin

İp Adresi : 212.065.136.226

Güvenlik : Kapalı seçip geri diyerek çıkın.

Kullanıcı Adı : Boş

Şifre : Boş

“TURK TELEKOM MOBİL GPRS WAP AYARLARI”

Hizmetler>>Veri Hesabı>>GPRS ten ilk seçeneğe(veya istediğiniz bir seçeneğe) girip DÜZENLE seçeneğini seçiniz,

Hesap Adı : TURK TELEKOM GPRS WAP

APN : wap

Kullanıcı Adı : wap

Şifre : wap

Doğrulama Tipi : Normal olarak kaydedip çıkın..

Hizmetler>>İnternet Hizmeti>>Ayarlar>>Profiller>> Sim1-Sim2 den birini seçip en üstteki YENİ EKLE yi seçin.