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EVOQUE WHITE navigasyon cihazı kurulumu nasıl yapılır,navigasyon cihazlarından hangi haritalar bulunur, navigasyon cihazımın haritasını nasıl güncellerim

EVOQUE WHITE navigasyon özellikleri harita apk

4.3 inç GPS Navigasyon Sistemi

Harita ve Yazılım Özelliği:

İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası

Gece ve gündüz ekran sürüş modları

Yol tabelaları ve şerit bilgilerini gösterebilme

Hız limitlerini gösterebilme

Sesli uyarı

Rotayı simülasyon yapabilme

Yol bilgisayarı

Yabancı ülkelerin haritalarını yükleyebilme

Geçmişte gidilen yerler ve adres defteri

Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama

Kestirme veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme

Üç boyutlu yapılar

GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme

GPS konum ve pusula bilgileri

Yaya ve araba navigasyon kullanım modları

Teknik Özellikler:

Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme

Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi

3 inç Dokunmatik TFT LCD ekran

İnce tasarım

Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme

UV Piyano parlak boya ile daha estetik görünüm

Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı

Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi

500 MHz SirfStar Atlas V işlemci

SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı

Diğer Özellikler: