Facebook daki Videoları İndirmek Programsız 5 - 1 OY

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Facebook daki Videoları İndirmek Programsız

Facebook da gezerken bazen çok ilginç, komik, korkunç ya da özel videolara denk gelmek mümkün. Yalnız Facebook da izlediğiniz bir videoyu daha sonra bir daha izlemek istediğinizde tekrar bulmak genelde oldukça zor oluyor. Video yu Facebook da kim paylaşmıştı, videonun adı neydi, ne zaman paylaşılmıştı gibi aklınızda kalan bilgiler ile belkide saatlerce aramak gerekebilir tekrar aynı videoyu bulmak. Bu yazımızda Facebook programsız video indirme yöntemi anlatacağız. Peki Facebook videoları nasıl indirilir ? Cevabı oldukça basit. Facebook dan video indirmek için indirmek istediğiniz video açıkken yukarıdaki adres satırına gelin,

Facebook daki Videoları İndirmek Programsız Hemde

https://www kısmını silin,

Facebook daki Videoları İndirmek Programsız Olarak

Sildiğiniz https://www yerine m harfi yazın, adres m.facebook.com şeklinde devam etsin,

Facebook daki Videoları İndirmek Programsız Kolay

Enter tuşuna basın ve bu sayede Facebook videonun olduğu sayfayı bilgisayarınızda mobil olarak açar,

Facebook daki Videoları İndirmek Programsız Hızlı

Videonun play butonuna tıklayın ve video oynamaya başlasın,

Facebook daki Videoları İndirmek Programsız Beklemeden

Video oynarken video üzerinde farenin sağ tuşuna basın ve Video olarak kaydet seçimini tıklayın,

Videoyu bilgisayarınızda nereye kaydedeceğinizi soran pencere açılır, kaydetmek istediğini yeri seçerek Kaydet butonuna tıklayın,

Video kısa sürede iner,

Ve artık Facebook daki videoyu bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

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