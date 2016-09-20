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Samsung Galaxy S7 Android 7.0 ne zaman yayınlanacak? Android 7.0 güncelleme için kolları sıvadı. Samsung, Android 7.0 güncellemesini ne zaman başlayacak?

Google, testlerini tamamlayıp yayınladığı Android 7.0 güncellemesine, Samsung testlerine başlayarak ilk sinyalleri verdi. Şimdide gözler diğer üreticilere çevrildi.

Android cihaz üreticileri Android 7.0 yol haritasına bir ara yer vermişlerdi. Ama güncel olan her hangi bir haber yer almıyor. Tabi Samsung dışında.

Samsung, kısa süre önce Android 7.0 güncellemesini Galaxy Note 7 için yayınlayacaklarını açıklamıştı. Ama işler değişti sanırım. Galaxy Note 7 testlerinde Android 7.0 kokusu ortalığı sardı.

SamMobile’ nin yayınladığı haberde Samsung, daha önce Android 7.0 güncelleme tarihlerinden bahsetmişti. Büyük ihtimal bu tarihlerde Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge bu tarihlerden nasibini alacak.

Android 7.0 güncellemesi, Ekim – Kasım ayları arasında yayınlanması bekleniyor.

Galaxy S7 Android 7.0 ne zaman gelecek?