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Galaxy S7 yazılım güncelleme nasıl yapılır? Samsung S7 yazılım güncelleme nasıl yapılır? Galaxy S7 Edge yazılım güncelleme nasıl yapılır? Galaxy S7 yazılım güncelleme nasıl yapılır? Samsung S7 Android Nougat yazılım güncelleme nasıl yapılır?

Samsung Galaxy S7 üzerinden yazılım güncelleme nasıl yapılır? Galaxy S7 Android Nougat 7.0 yazılım güncellemesi nasıl yapılır detaylar haberimizde.

Samsung S7 ve S7 Edge yazılım güncelleme nasıl yapılır?

Samsung’un son telefonlarından biri olan Galaxy S7 ve S7 Edge üzerinden yazılım güncelleme nasıl yapılır tüm detayları ile anlatıyoruz. Galaxy S7 ve S7 Edge telefonlara yakın bir zamanda Android Nougat 7.0 dağıtılmaya başlanacak. Android Nougat 7.0 alacak olan S7 ve S7 Edge serilerinde güncelleme ile ilgili sorunlar ve nasıl güncelleme yapılır?

Android bir telefon üzerinden güncelleme yapmadan önce ilk dikkat edilmesi gerekenlerin başında telefonun şarj oranı gelmektedir. Şarj oranınızın en az %50 olması gerekiyor. İkinci dikkat edilmesi gereken ise Wi-Fi bağlantınızın olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Bu iki seçenekte tamam ise yazılım güncelleme adımlarına geçebiliriz.

Samsung S7 ve S7 Edge yazılım güncelleme yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. Öncelikle Uygulamalar sekmesine giriş yapıyoruz. Ardından Ayarlar sekmesine dokunuyoruz.

2. Cihaz hakkında > Güncellemeleri manual indir adımlarını takip ederek güncellemeleri indirebilirsiniz. İsterseniz Güncellemeleri otomatik olarak indir seçeneğini de kullanabilirsiniz.