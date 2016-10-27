Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm
Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm, Galaxy wonder kendiliğin kapanıyor, Galaxy wonder kapatma tuşuna basmadan kapanıyor sorularınızın cevabı bu makalemizde…
Samsung akıllı telefon sektöründe zirve noktadadır diyebiliriz. Ama bu noktaya gelirken bir çok telefon modeli çıkardı. İşte o modellerden biri olan Galaxy wonder modelidir. Bu yazımızda halen kullanılan ve bu modelde ortaya çıkan bir sorun bahsedeceğiz. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere telefonun kendiliğinden açılıp kapanması sorunudur.
Galaxy wonder açılıp kapanma çözüm
Galaxy wonder telefonunun kendiliğinden açılıp kapanmasına çözüm oalcak bir kaç yöntemi aşağıda sizinle paylaşalım;
- İlk önce Galaxy wonder telefonunda kullandığınız rom orjinal mı ona bakmalısınız. Eğer herhangi samsung yazılı dışında farklı bir ROM yükledi iseniz, yüklediğiniz rom uyuşmazlığından kaynaklı bu sorunu yaşabilirsiniz. Bunun çözümü ise yapmanız ya farklı bir rom bulup telefonunuza yüklemelisiniz veya orjinal yazılımı android 4.4.2 yazılımını yüklemeniz gerekmektedir.
- Yukarıdaki durum sizde yoksa orjinal rom kullanıyorsanız veya orjinal rom yüklediğinizde de halen sorum devam ediyorsa yapmanız gereken Galaxy wonder telefonunuzu teknik servise gösteriniz. Çünkü sorununuz donanımsaldır.