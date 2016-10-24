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Glow Hockey Android Oyun indir, Glow Hockey oyunun özellikleri nelerdir, Android için Glow Hockey oyunu nerden ve nasıl indirebiliriz ?

Android tabanlı işletim sistemine sahip telefon modelleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları, akıllı telefonlarında her türlü oyunları oynama imkanına kavuşmuşturlar. Google tarafından geliştirilen Google Play Store’de herkesin hoşuna gidebileceği oyunlar yayınlanmaktadır.

Glow Hockey Android Oyun indir

İşte bu makalemizde hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz bir oyun uygulaması olan Glow Hockey‘den bahsedeceğiz. İlk önce şunu belirtmekte fayda var bu uygulama ücretsiz ve herhangi bir bedel alınmadan sizlere sunulmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bir hokey oyunu olan uygulamayı google play storeden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Glow Hockey oyun uygulamasında tasarım ve seçilen renkler bakımından gözleri pek yormayan renkler kullanılmıştır. Zevkle oynayacağınız bu oyunun özelliklerini bu girizgahımızdan sonra anlatmaya başlayalım;

İlk önce bu oyun kendine haz ve özgün bir yapısı bulunmaktadır.

Oynaması diğer oyunlara göre kolay ve herkesin ilerleyebileceği bir mantığa sahiptir.

Bizce en güzel özelliği aynı anda 2 oynayıcıya oynama imkanını sunmasıdır.

Faklı tema seçeneklerini barındırmaktadır. Eğer varsayılan renkler hoşunuza gitmediği takdirde kendinize özgün temaları deneyebilirsiniz.

Kullandığınız hokey disklerinde tasarım olarak değiştirme imkanı

Yine bizce güzel olan birşey gol attığınızda titreşimin devreye girmesidir.

Ayrıca tasarım olarak gerçekçi bir yapıya sahiptir.

Bu güzel oyunu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natenai.glowhockey&hl=tr bu linkten indirebilirsiniz.