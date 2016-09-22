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ios 10 güncellemesini nasıl yaparım,ios 10 a yükseltme işlemi nasıl yapılır, hangi cihazlara ios 10 versiyonu yüklenebilir, ios 10 kullanmak için ne yapılmalı

İos 10 güncelleme ve yükseltme nasıl yapılır

Akıllı telefon denince aklımıza ilk gelen markalardan birisi hiç şüphesiz apple ürünleridir. Yani iphone 4, iphone 4s, iphone 5, iphone 5s, iphone 5c, iphone 6, iphone 6s, iphone 6s plus, iphone 7, iphone 7 plus dır. Apple üretip piyasaya sürdüğü tüm serilerinde ön planda güvenliği tutmuştur. Bu durumda daha güvenli cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların mutlak tercihi olmuştur. Apple firmasının ios işletim sistemli tüm cihazları android gibi açık kaynak kodlu olmadığı için virüs kavramını neredeyse yok denecek kadar aza indirmiştir. Bu durumda apple firmasının en ezeli rakibi samsung karşısında bir adım öne geçmesine ve satışlarının daha fazla olmasına neden olmuştur.

Apple firması son çıkardığı iphone 7 cihazı ile birlikte bir çok yenilik getirmiştir. Bu yenilikleri iphone larda güncelleme yapılarak kullanılmasını sağlamıştır. Mesela iphone 6 s plus telefonunuzdan yeni ios güncellenmesini alarak iphone 7 deki yeni özellikleri kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki görselde olduğu gibi ios işletim sistemli cihazınızın güncelleme menüsüne giriş yaptıktan sonra “güncellemeleri denetle” yaptığınız zaman çıkan uyarıya “şimdi yükle” butonuna tıkladığınızda apple firmasının son yayınladığı güncelleme olan ios 10 versiyonunu indirebilir ve kullanabilirsiniz. Güncelleme işlemini başlattığınız da internetinizin kesintiye uğramaması ve cihazınızın şarzının %50 den fazla olması gerekiyor. Bu güncelleme yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Güncellemeden sonra cihazınız kapanıp açılır ve kullanmaya devam edebilirsiniz.