League of Legends Sistem Gereksinimleri

League of Legends dünya da en çok oynanan online oyun olma ünvanına sahip. Türkiye de en çok oynanan online oyun yine League of Legends. Oynaması oldukça zevkli bir oyun olan League of Legends (LOL) de iki takım arası savaş ve rekabet vardır. MMORPG oyunları gibi level atlamalı ve karakter geliştirmeli bir oyun gibi görünse de anlık yapılan maçlardan ve etkinliklerden oluşmaktadır. Yani tek bir karakter ile devamlı oynamak gerekmez. Bilgisayarım League of Legends kaldırır mı diye düşünenler League of Legends sistem gereksinimleri ve özellikle League of Legends minimum sistem gereksinimleri bölümlerinizi yazımın devamında inceleyebilirler.

League of Legends Sistem Gereksinimleri PC

League of Legends system requirements

League of Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İnternet bağlantısı gerekir

İşlemci Hızı: 2 GHz (İşlemci marka modeli önemli değil, tek çekirdekli 2 Ghz’lik herhangi bir işlemci yeterlidir)

RAM: 1 GB RAM (Windows Vista ve 7 için 2 GB RAM ya da üstü)

İşletim Sistemi: Windows XP SP2, Windows Vista SP1, ya da Windows 7

Ekran Kartı: DirectX 9.0 uyumlu Ekran Kartı

Boş Harddisk Alanı: 8 GB

League of Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

İnternet bağlantısı gerekir

İşlemci Hızı: 3 GHz (İşlemci marka modeli önemli değil, tek çekirdekli 3 Ghz’lik herhangi bir işlemci yeterlidir)

RAM:2 GB RAM (Windows Vista ve 7 için 4 GB RAM ya da üstü)

İşletim Sistemi: Windows XP SP2, Windows Vista SP1, ya da Windows 7

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 ya da yakın özelliklerde ekran kartı 512MB+ ve üstü video hafızası

Boş Harddisk Alanı: 12 GB

