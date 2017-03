Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

One plus 3 ne zaman çıkacak ve özellikleri

Son dönemlerin önemli üreticileri arasında yer alan one plus çıkardığı yüksek özellikli telefonları ile ilgi çekmeye devam ediyor. Markanın son amiral gemisi one plus 3 olurken bu modelin ardından yeni versiyonlarla piyasaya gireceği gelen haberler içerisinde yer almaktadır. Özellikle son dönemlerde pek çok farklı kaynakta yer alan bilgilere göre One Plus 3 modelinin önümüzdeki günlerde marka tarafından tanıtılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda benzer bir dedikodu markanın 3 Mini versiyonu için yapılırken marka tarafından yapılan açıklamalarda böyle bir versiyon üzerinde çalışmaların yapılmadığı ve tüm iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu sefer one plus 3 Plus modeli ile ilgili bilgilerin gelmeye başlaması da yeniden gözlerin üreticiye çevrilmesine neden oldu.

Yapılan açıklamalarda aynı zamanda yeni telefonda yer alacak özellikler de belirtilmiş durumda. one plus 3 modelinde bir önceki versiyona göre daha yüksek özelliklerin tercih edileceği belirtilirken One Plus 3 ile birlikte Snapdragon 821 işlemci 3900mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılacağı belirtildi. Şu ana kadar resmi olarak bu durum onaylanması da pek çok yabancı kaynakta şimdiden bu dedikodular yer almaya başlamıştır. İlerleyen günlerde firmanın hangi cihazının lansmanını yapacağı büyük bir merak konusu oldu.