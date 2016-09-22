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PES 2017 Sistem Gereksinimleri

Konami firması futbol severlerin merakla beklediği PES 2017 oyunu için Pes 2017 sistem gereksinimleri açıkladı. Pro Evolution Soccer 2017 sistem gereksinimleri beklenildiği gibi çok yüksek performans istemiyor olması oyun severleri sevindirecek gibi görünüyor. İnternetinde iyice hayatımıza girmesi ile Steam üzerinden indirerek satın almak ve online rakipler ile oynamak da artık çok kolay. Bilgisayarınızın özelliklerini inceleyerek Pes 2017 minimum sistem gereksinimlerini karşılayabiliyor mu emin olun.

PES 2017 Sistem Gereksinimleri Minimum

İşte PES 2017 Sistem Gereksinimleri:

PES 2017 oyununu bilgisayarınızda oynamak için minimum olması gereken ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde;

Pro Evolution Soccer 2017 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit

İşlemci: Intel Core i3 3220 3.3 GHz ya da AMD FX-4300

RAM: 2GB

Ekran kartı belleği: 1024MB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 9800 GS ya da ATI Radeon HD 4850

DirectX: DirectX 10

Harddisk: 8GB boş alan

PES 2017 Sistem Gereksinimleri Tavsiye Edilen

Pro Evolution Soccer 2017 tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit

İşlemci: Intel Core i7 3820 3.6 GHz ya da AMD FX-8370 4.0 GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı belleği: 4048MB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 ya da AMD Radeon R7 370

DirectX: DirectX 11

Harddisk: 8GB boş alan