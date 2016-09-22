PES 2017 Sistem Gereksinimleri
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PES 2017 Sistem Gereksinimleri
Konami firması futbol severlerin merakla beklediği PES 2017 oyunu için Pes 2017 sistem gereksinimleri açıkladı. Pro Evolution Soccer 2017 sistem gereksinimleri beklenildiği gibi çok yüksek performans istemiyor olması oyun severleri sevindirecek gibi görünüyor. İnternetinde iyice hayatımıza girmesi ile Steam üzerinden indirerek satın almak ve online rakipler ile oynamak da artık çok kolay. Bilgisayarınızın özelliklerini inceleyerek Pes 2017 minimum sistem gereksinimlerini karşılayabiliyor mu emin olun.
PES 2017 Sistem Gereksinimleri Minimum
İşte PES 2017 Sistem Gereksinimleri:
PES 2017 oyununu bilgisayarınızda oynamak için minimum olması gereken ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde;
Pro Evolution Soccer 2017 minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit
İşlemci: Intel Core i3 3220 3.3 GHz ya da AMD FX-4300
RAM: 2GB
Ekran kartı belleği: 1024MB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce 9800 GS ya da ATI Radeon HD 4850
DirectX: DirectX 10
Harddisk: 8GB boş alan
PES 2017 Sistem Gereksinimleri Tavsiye Edilen
Pro Evolution Soccer 2017 tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 32-bit
İşlemci: Intel Core i7 3820 3.6 GHz ya da AMD FX-8370 4.0 GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı belleği: 4048MB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 ya da AMD Radeon R7 370
DirectX: DirectX 11
Harddisk: 8GB boş alan
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