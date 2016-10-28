Oyun 

Radix: Beyond the void oyun hilesi

Gökhan Torun 0 Comment , , ,

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Radix: Beyond the void oyun hilesi, kalkan hilesi, can ve enerji hileleri, silah ve bomba hileleri bu haberimizde…

Bu haberimizde Radix: Beyond the void oyununa ait hileleri bu haberimizde yayınlayacağız. Son dönemde gençler arasında yaygın olan oyunlardan biri olan Radix: Beyond the void oyununda bazı bölümleri geçmek için bazı oyun hileleri bilmeniz gerekmektedir. Ama açıkçası oyunlarda hile kullanarak bölümleri geçmek çok da zevkli olmaması gerek 🙂 Bu uyarımızdan sonra   Radix: Beyond the void oyununa ait hilelerimizi paylaşmaya başlayalım.

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Radix Beyond the void oyun hilesi

  1. Hile kodu: NSOPTA bu kodu oyuna girdiğinizda sizlere çokfala maksimum düzeyde zırh özelliği ayrıca yine sınırsız enerji ve can, istediğiniz silahı kullana bilme özelliği, plasma bomları cephaneleri dilediğiniz gibi kullanma imkanı sağlayacaktır.
  2. Hile Kodu: NSBAGWAN bu hile kodunu girdiğinizde ise ultra kalkan özelliğini kullanarak kendinizi düşmanlarınızdan koruyabilirsiniz.
  3. Hile Kodu: NSOPTM  bu hile konu girdiğinizde ise Radix: Beyond the void oyununa at bütün haritaları açabilirsiniz.

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