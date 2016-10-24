S Health – Sağlık Uygulaması indir 1 - 1 OY

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Cep telefonları artık hayatımızın her alanında yer almaktadır, oyundan eğlenceye, kitaptan sağlığa aklınıza ne gelirse her türlü uygulama artık akıllı telefonlarımızda bulunmaktadır. Bu makalemizde bu binlerce uygulamadan bir olan ve sağlık kategorisinde bulunan Samsung firması tarafından geliştirilen bir uygulama olan S Health bahsedeceğiz.

S Health – Sağlık Uygulaması indir

Son dönemde artık obezite olan kişilerin arttığı ve günlerini vakitlerini bilgisayar başında geçiren monoton olan bir hayat geçiriyoruz. Bunda teknolojinin payı gerçekten de fazladır. İşte bu durumda sıkı bir diyet ve spor programı ile sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Bu kilo verme işlemini yaparken ne kadar kalori yaktığınızı hangi sporu ne kadar sürede yaptığınızı sizin adınıza takip eden güzel bir uygulamadan bahsedeceğiz. Samsung tarafından geliştirilen bu uygulamanın özellikleri şunlardır;

İlk önce bu uygulama Samsung modellerine göre değişik özellikler göstermektedir.

Samsung S5 ve üzeri modellerde nabzınızı ölçebilirsiniz.

Yine Samsung S5 ve üzeri modellerde stresinizi ölçebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde bir günde kaç adım attığınızı veya kendinize bir adım hedefi koyduğunuzda ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca uygulama içerisinde bir çok seçenek bulunmaktadır. Doğa yürüşü, bisiklet ve spor aletleri ile çalışma gibi takip seçenekleri bulunmaktadır.

Son olarak ise bu uygulama ile konum özelliklerini kullanarak GPS yöntemi ile gittiğiniz km ve güzergahınızı öğrenebilirsiniz.

Bu faydalı uygulamayı https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.app.shealth&hl=tr linkten indirebilirsiniz.