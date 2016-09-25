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Total War WARHAMMER Sistem Gereksinimleri

Total War WARHAMMER sistem gereksinimleri konusunda esnek bir oyun. Hem düşün özellikte 8 yıllık bir bilgisayar ile hemde çok yeni güçlü bir bilgisayar ile bilgisayarım Total War WARHAMMER kaldırır mı diye düşünmeden oynayabileceğiniz bir oyun. Bilgisayarınız eski bile olsa Total War WARHAMMER minimum sistem gereksinimleri kısmında yer alan özellikleri büyük ölçüde sağlayacaktır.

Total War WARHAMMER Sistem Gereksinimleri Minimum

Total War WARHAMMER Minimum Sistem Gereksinimleri

Oyun içi görüntü ayarları “Low” olarak seçilecek.

İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz

RAM: 3GB*

Boş Harddisk Alanı: 35 GB

Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P | Onboard ekran kartlarında 4GB ram

Total War WARHAMMER Sistem Gereksinimleri Önerilen

Total War WARHAMMER Önerilen Sistem Gereksinimleri

Oyun içi görüntü ayarları “High” olarak seçilecek.

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64Bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz

RAM: 8 GB

Boş Harddisk Alanı: 35 GB

Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P

Total War WARHAMMER Sistem Gereksinimleri 60fps+

Total War WARHAMMER 60fps+ Sistem Gereksinimleri

Oyun içi görüntü ayarları “Ultra” olarak seçilecek.

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64Bit

İşlemci: Intel® Core™ i7-4790K 4.0 GHz

RAM: 8 GB

Boş Harddisk Alanı: 35 GB

Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Fury X or Nvidia GTX 980 @1080P

Total War WARHAMMER system requirements

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