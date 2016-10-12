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Tplink kablosuz ayarları nasıl yapılır? Tplink TD 9970 modem ayarları nasıl yapılır? Tplink Türk telekom modem kablosuz ayarları nasıl yapılır? Tplink TD W9970

Tplink TD-W9970 üzerinden kablosuz ağ adı ve şifresini değiştirirken birçok kullanıcı sorun yaşamaktadır. Tplink’in Türk Telekom ile anlaşması sonucu satışa sunduğu bu modelde kablosuz ağ nasıl etkinleştirilir? Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir? Kablosuz şifresi nasıl değiştirilir? gibi tüm sorularınızın cevabı makalemizde.

Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları nasıl yapılır?

Tplink TD-W9970 kablosuz ayarlarını değiştirirken dikkat etmemiz gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Öncelikle kablosuz ağ adı ve şifrenizi değiştirirken türkçe karakter kullanmamalıyız aksi takdirde uyarı alırsınız. Örnek olarak ş,ı,ö,ü gibi türkçe karakterler kullanmıyoruz.

Öncelikle Tplink üzerinden kablosuz ağ adı ve şifrenizi değiştirmek için boş bir internet sayfası açarak adres satırına 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basınız. Aşağıdaki ekranda da gördüğünüz gibi kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına da turktelekom yazarak oturum açıyoruz.

Ardından aşağıdaki ekran gelecektir. Sol tarafta yer alan kablosuz sekmesine tıkladığınızda sağ tarafta SSID1 yazan kutucuğun içerisini silerek yeni kablosuz ağ adınızı belirleyebilirsiniz.

Kablosuz şifre değişikliği için ise Kablosuz Güvenliği sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra Kablosuz şifre yazan yeri silerek yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şifre oluştururken Türkçe karakter kullanmıyoruz. En az 8 karakter kullanmamız gerekmektedir. Şifrenizi oluşturduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak yeni şifreniz ile kablosuz ağınıza bağlanabilirsiniz.