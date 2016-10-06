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Trooper navigasyon sistemi ve özellikleri

Trooper navigasyon sistemi ile kolay bir şekilde gitmek istediğiniz yere kaybolmadan gidebilirsiniz. Cihazın kullanımı oldukça basittir. Cihazın neredeyse tüm özelliklerini kolayca kavrayıp kullanabilirsiniz. Aşağıdaki cihazın genel özellikleri yer almaktadır.

Harita ve Yazılım Özellikleri:

İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası

Sesli yol tarifi

Yol tabelalarını ve şerit bilgilerini gösterebilme

Hız limitlerini gösterebilme

Sesli uyarı

Yol bilgisayarı

GPS konum ve pusula bilgileri

Yaya ve araba navigasyon kullanım modları

Gece ve gündüz ekran sürüş modları

Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama

Üç boyutlu yapılar

Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler

Adres defteri

GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme

Yabancı ülkelerin haritalarını görüntüleyebilme

Kestirme veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme

Daha geniş alanlı ve detaylı harita görünümü

Rotayı simülasyon yapabilme

Teknik Özellikler:

Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme

Bluetooth özelliği

Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi

500 MHz SirfStar Atlas V işlemci

Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı

SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı

Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi

UV Piyano parlak boya ile daha estetik görünüm

7V/ 950 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı

0 inç HD Dokunmatik TFT LCD ekran

İnce tasarım

Gelişmiş multimedya özellikleri: Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme

Diğer Özellikler: