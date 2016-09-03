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Windows 10 Nasıl Hızlanır?

Windows 10, Microsoft firmasının şimdiye kadar sunduğu en güvenli ve en güçlü windows işletim sistemi olmasına rağmen Windows 10 ayarlarından kaynaklı ve/veya yazılımsal ayarların donanımlar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bilgisayarınızın sistem kaynaklarını gereksiz yere çalıştırabilmektedir. Gereksiz sistem çalışmaları bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla internette gezdiğinizde Windows 10 yavaş şeklinde şikayetler ile karşılaşmanız mümkündür. Özellikle windows 10 disk kullanımı %100 hatası windows 10 hız sorunlarının başında gelmektedir. Windows 10 hızlandırma işlemini bilgisayarınızda sistemi gereksiz yere meşgul eden bazı ayarları değiştirerek sağlayabilmektesiniz. Windows 10 bilgisayar hızlandırma adımlarını yazımınızın devamında ekran görüntüleri ile anlatmaktayım.

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Çözüm Adımları

Anlattığım bu adımları sağladığınızda Windows 10 bilgisayarı hızlandırma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Öncelikle sistemde devamlı arka planda çalışarak disk kullanımının artmasına neden olan yazılımlardan biri olan Chrome tarayıcısının ayarını değiştireceğiz. Bunun için Chrome tarayıcısını açarak sağ üstte yer alan üç çizgi sembolüne tıklayın ve açılan menüden Ayarlar yazısına tıklayın,

Ayarlar sayfasında en alta inerek Gelişmiş ayarları göster yazısına tıklayın,

Gizlilik başlığı altında yer alan seçimlerde Sayfaları daha hızlı yüklemek için bir tahmin hizmeti kullan kutusu işaretlidir ve bu seçim devamlı olarak arka planda çalışıp gereksiz harddisk kullanımına neden olur.

Sayfaları daha hızlı yüklemek için bir tahmin hizmeti kullan kutusunun işaretini kaldırın ve Chrome tarayıcısını kapatın.

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Sistem Bildirimleri

Windows 10 pc hızlandırma işlemlerinden bir diğeri ise sistemin size verdiği mesajlar için bilgisayarınızda yine arka planda devamlı hareketlerinizi ve sistemin çalışmasını takip etmekte olmasını sağlayan ayarları kaldırmaktır. Bunun için Başlat sembolüne tıklayın, açılan başlat menüsünde Ayarlar yazısına tıklayın,

Açılan Ayarlar ekranında Sistem yazısına tıklayın,

Sol menüde yer alan Bildirimler ve eylemler başlığına tıklayın, Windows ile ilgili ipuçları göster ayarını kapatın,

Sağ kısımda aşağı ilerleyin ve gereksiz gördüğünüz uygulamaların bildirimlerini de kapatın. Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde Antivirüs yazılımı ve e-posta geldiğinde uyarılma bildirimlerini önemli bulduğum için kapatmadım. Sizde ihtiyaçlarınıza göre gereksiz bulduğunuz uygulamaların bildirimlerini kapatmalısınız.

Yine sol menüden Uygulamalar ve özellikler başlığına tıklayın, sağ kısımda sisteminize yüklediğiniz programlar ve yüklü programların şimdiye kadar işlemiş olduğu veri miktarları gösterilmektedir. Bu alanda da gereksiz uygulamalara tıklayarak beliren Kaldır butonuna tıklayarak uygulamalarınızı temizleyebilirsiniz.

Son olarak sol menüden Hakkında başlığına tıklayın ve açılan sayfa da Sistem bilgileri yazısına tıklayın,

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Performans Ayarları

Sistem özellikerinizi gösterildiği bu sayfa da sol kısımda Gelişmiş sistem ayarları yazısına tıklayın,

Açılan yeni pencerede Gelişmiş başlığına tıklayın, Performans başlığı altında yer alan Ayarlar butonuna tıklayın,

Görsel efektler başlığı altında ki seçimlerden En iyi performans için ayarla seçimini yapıp Tama butonuna tıkladığınızda bilgisayarınız Windows 10‘u görsel efektlerini kapatarak hız artışı sağlayacak,

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Disk Kullanımı

Ctrl Shift Esc tuşlarına basın, Görev yöneticisi açılır, Bellek ve Disk başlıkları altında bilgisayarınızın sistem kaynaklarını hangi hizmet ya da programların ne kadar kullandığı gösterilmektedir. Bu alanda çok yüksek bellek ya da disk kullanımı yapan program ya da hizmetler varsa bunları tespit edebilir ve gereksiz olanları kaldırabilirsiniz.

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Başlangıç Ayarları

Başlangıç başlığına tıklayın, açılan alanda bilgisayarınızın açılışında gereksiz yere açılan programları tespit ederek devre dışı bırakabilirsiniz.

Antivirüs yazılımı gibi önemli programlar dışında kalan programları sağ tıklayarak Devre dışı bırak seçimini yapın.

Windows 10 Nasıl Hızlanır? Çalışan Servisler

Son olarak Windows 10 sisteminizde gereksiz yere çalışan servisleri kapatacağız. Bunun için Başlat sembolüne tıklayın,

Başlat menüsü açıkken klavyeden Çalıştır yazın ve Başlat menüsünde beliren Çalıştır sembolüne tıklayın,

Açılan Çalıştır penceresinde Aç alanına msconfig yazarak Tamam butonuna tıklayın,

Açılan pencerede Hizmetler başlığına tıklayın,

Sol altta yer alan Tüm Microsoft hizmetlerini gizle kutusunu işaretleyerek sisteminiz için gerekli önemli hizmetlerin bu liste de saklanmasını sağlayın,

Şimdi önünüzde listelenen servisler sizin yüklediğiniz programlara ait servislerdir, bu servislerden gereksiz olanlarının kutusunu boşaltarak Tamam butonuna tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Windows 10 sistem hızlandırma adımları için anlattığımız bu işlemler bilgisayarınızda hissedilir şekilde hızlanma sağlayacak.

Windows 10 için Son gün, Geç kalmayın! yazımıza da göz atın…