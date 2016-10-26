Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Xcom 2 Oyun Hilesi 2016, bu haberimizde Xcom 2 oyununda düşman parametrelerinin nasıl değiştirilebileceğini düşman seviyeleri hile kodlarını bulabilirsiniz.

Xcom 2 oyunu, oyun severlerin yakından takip ettiği ve güncellemelerinin hilelerinin forum sitelerin dolandığı popüler oyunlardan biridir. Bu makalemizde Xcom 2 oyununda düşman parametrelerinin seviye hilelerini paylaşacağız. Bu hileler sayesinde oyunda karşınızda bulunan düşmanlarınızın güçlerin,i istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz.

Xcom 2 Oyun Hilesi 2016

Xcom 2 oyun hileleri yüklerken bir uyarıda bulunmamız gereklidir. Bu uyarıyı dikkate almazsanız oyun keyfiniz bozulabilir 🙂 Biraz sonra anlatacağımız düşman seviyesi değiştirme yöntemlerini denemeye başlamadan önce değiştireceğiniz dosyaların yedeğini almanızı tavsiye ederiz. Çünkü olumsuz bir durumla karşılaştığınızda kaydettiğiniz son oyun kısmını kaybedip baştan başlayabilirsiniz. Buda hiçde hoş olmayan bir durumdur. Sonunu merak ederken tekrardan oynadığınız bölümleri oynamak bizce de iyi bir durum değildir. İşte bu sorun ile karşılaşmamak için oyun yedeğinizi alınız. Şimdiş bu kada girişten sonra Xcom 2 oyun hilelerini vermeye başlayalım.

Aşağıda kısa yolunu verdiğimiz dosyayı metin okuyucu ile açınız.

Program Files(X86)\Steam\steamapps\common\xcom2\xcomGame\config

Şimdi hileleri paylaşalım; Açtığınız dosyaya istediğiniz düşman gücüne göre aşağıdaki parametrelerle değiştiriniz.

Oynadığınız görevlerde güçlü düşman parametresi için; MaxSoldiersOnMission (DefaultGameData.ini dosyası)

Oynadığınız görevlerde güçsüz düşmalar içiçn; CharacterBaseStats[eStat_HP] (DefaultGameData_CharacterStats.ini dosyası)

Yukarıdaki parametreler ile istediğiniz düşman seviyesine göre Xcom 2 oyununu oynayabilirsiniz.